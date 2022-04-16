دعم لوجيستي وإنساني.. خبراء دوليون يبرزون لـ«المونيتور» دور مصر في استقرار السودان

سلط موقع المونيتور الضوء على المساعدات المصرية والدعم اللوجيستي والإنساني للسودان، مؤكدا أن البلدان اتفقا على ضرورة استمرار المشاورات والتنسيق المتبادل بشأن سد النهضة.

وأوضح الموقع فى تقرير له، أن القاهرة أعلنت مؤخرا أنها أرسلت طرود مكونة من مساعدات ودعم لوجيستي وإنساني إلى السودان، في ختام زيارة مفاجئة للفريق عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة.

ولفت الموقع إلى ان زيارة البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، جاءت في أعقاب سلسلة رحلات قام بها إلى عدة عواصم عربية وأفريقية خلال الأيام الماضية، كما تم إيفاد العديد من المبعوثين السودانيين إلى الدول الأفريقية، وآخرهم عضو مجلس السيادة إبراهيم جابرإبراهيم، الذي زار رواندا في 31 مارس الماضى.

وركز الموقع على زيارة البرهان في 30 مارس الماضي، والتي التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اقتراب موسم الفيضانات، ومع استمرار إصرار إثيوبيا على استكمال ملء سد النهضة، والذي بدأ توليد الكهرباء في فبراير.

ولفت الموقع إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان لا تزال معلقة، ومن المقرر التعبئة الثالثة فى شهر يوليو المقبل.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس السيسي والبرهان خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة أكدا أن مصر والسودان اتفقتا على مواصلة التنسيق المتبادل بشأن تطورات سد النهضة، مؤكدين مجدداً أن المياه قضية أمن قومي للشعبين، وسيتوصلون إلى اتفاقية عادلة وقانونية وملزمة لملء السد وتشغيله.

ولفت الموقع إلى تشديد السيسي على ضرورة العمل المشترك حتى لا تؤثر التطورات الجارية على الساحة الدولية على الجهود المبذولة لمساعدة السودان على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني ​​والاقتصادي.

وأوضح الموقع انه عقب المحادثات، شدد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري، مؤكدين على ضرورة تحقيق التكامل الزراعي وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع تعميق التعاون المشترك على كافة المستويات.

في المقابل أكد الجانب السوداني التزامه بالاستفادة من نقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، وتدريب الكوادر السودانية، وتقديم المساعدة لهم في مواجهة التحديات.

من جانيه، قال علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، والسفير المصري السابق لدى بكين، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، فى تصريحات للمونيتور، إن البلدين يسعيان إلى مزيد من التكامل في جميع المجالات ، لا سيما في المجالات الاقتصادية والفنية والأمنية والطاقة، كما أكد أن مصر تدعم الاستقرار الداخلي للسودان.

كما قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن سلامة ، فى تصريحات للمونيتور، إن السودان بلد مجاور لمصر، وما يحدث فيه يؤثر علينا".

وفى السياق، قال عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، إن إثيوبيا احتفلت بالذكرى الحادية عشرة لوضع حجر الأساس لسد النهضة الأسبوع الماضي، وكان من المفترض أن يتم استكمال السد بالكامل في عام 2017، قائلا "فشل إثيوبيا هو الذي أعاق تنفيذ مراحل ملء السد".

وتواصل مصر والسودان التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي لملء السد وتشغيله.