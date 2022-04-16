وفد من رهبان دير الأنبا أنطونيوس يتجه إلى القدس لمراسم الحج المسيحي (صور)

كشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة للدستور أنه بدأ عدد من رهبان دير الأنبا انطونيوس بالبحر الأحمر، اليوم السبت، التوجه إلى مدينة القدس لزيارة الأماكن المقدسه خلال أسبوع الآلام.

جانب من الزيارة

وأضافت المصادر الكنيسة في تصريحاتها الخاصة، أنه تأتي تلك الزيارة تزامنا مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد وظهور النور المقدس بكنيسة القيامة يوم سبت النور، على أن يتم عوده الرهبان عقب احتفالات عيد القيامة المجيد.

جانب من الزيارة

جدير بالذكر أنه ترأس الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق في 2019 وفدا من رهبان الدير لزيارة مدينة القدس وكنيسة القيامة المجيد.

وبدأت مدينة القدس في استقبال موسم الحج المسيحي، أمس الجمعة، بالتزامن مع احتفالات الكنائس بأسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد.

وبدأت الشركات السياحية، بإطلاق أولى رحلات الحج المسيحي للقدس، أمس، إذ تطلق كنيسة مارمرقس الرسول بشبرا تفاصيل رحلاتها إلى القدس، وذلك في الفترة من 17 أبريل 2022 وحتى 28 أبريل 2022.

ويتراوح سعر الرحلة لهذا العام ما بين 990 دولارًا إلى 1150 دولارًا، بالإضافة إلى أن السعر يشمل التأمين الصحي الدولي للسفر، والفيزا، وكافة الموافقات الأمنية، والتأمين الصحي ضد كورونا، والإقامة.

المشاركة في سبت النور

ومن جهته قال أديب جودة، أمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه لن يتم السماح بدخول جميع الحجاج للاحتفال بعيد القيامة يوم سبت النور، وذلك لأن الشرطة تغلق المعابر ولا تسمح بدخول من لا تصريح لهم للوصول إلى كنيسة القيامة يوم سبت النور.

مٌضيفًا: وذلك لأن الاحتلال يفرض الأعداد المشتركة باحتفال سبت النور، لجميع الطوائف لذلك تكون الأعداد نسبيًا قليلة.

ومن جهته قال صبرى يني، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن أعداد الحجاج من الأقباط إلى القدس تتراوح 3000 شخص لهذا العام.

تفاصيل البرنامج

يشمل البرنامج السنوي للحجاج الأقباط زيارة المعالم المسيحية في مدينة القدس للاحتفال بعيد القيامة، وهي «عين كارم، وكنيسة يوحنا المعمدان، وحقل الرعاة، ثم التوجه إلى بيت لحم لزيارة مغارة الحليب، وكنيسة المهد.

ترميم كنيسة القيامة

ومن جهته كشف أديب جودة الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة المقدسة حامل ختم القبر المقدس القدس الشريف، تفاصيل ترميم كنيسة القيامة بالقدس.

وقال أديب جودة، في تصريحاته: “في البداية أبدأ بحدث الترميم الأول والذي تم في عام 2016، ففي عام 2016 تم الاتفاق بين رؤساء الكنائس في كنيسة القيامة المقدسة بترميم مقمورة القبر المقدس، وبدأت أعمال الترميم في شهر 3/2016 استمر العمل لمدة 10 أشهر، حيث أشرف على عملية الترميم خبراء يونان بقيادة البروفيس”.