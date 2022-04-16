رئيس وزراء غينيا يشيد بمستوى العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية

أشاد رئيس مجلس الوزراء بجمهورية غينيا محمد بيافوقي، بالعلاقات المتينة التي تجمع بلاده والمملكة العربية السعودية.

وأعرب رئيس وزراء غينيا - في تصريحات نقلتها قناة (الإخبارية) السعودية اليوم السبت - عن شكره وتقديره لجهود المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعب، مؤكدا متانة العلاقات بين المملكة وجمهورية غينيا.

واختتمت أمس الجمعة أعمال المسابقة الوطنية للقرآن الكريم وحفظه وتجويده وتفسيره، والتي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع الأمانة العامة للشؤون الدينية بجمهورية غينيا.

حضر الاحتفال وزير الشؤون الدينية الغيني ونائبه، وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية غينيا وسيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، وعدد من المسؤولين.