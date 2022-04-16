السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

كل ما تريد معرفته عن متحور فيروس كورونا الجديد «XE» (إنفوجراف»

فيروس كورونا
فيروس كورونا

حالة جديدة من الهلع يشهدها العالم بعد إعلان منضمة الصحة العالمية عن متحور جديد من فيروس كورونا المستجد يحمل اسم  "XE" أو المتحور المؤتلف والذي يتكون من اندماج سلالتي BA1 وBA2 من أوميكرون.

 

وأكدت المنظمة، أنه من الصعب تحديد ما إذا كان هذا المتحور سيكون خطيرًا من عدمه، خاصة أنه أكثر  قدرة على الانتشار من أوميكرون. 

 

 و فيما يلي يرصد لكم موقع “ الدستور ” كل شئ عن متحور فيروس كورونا الجديد XE:

 

الأعراض 

  • ارتفاع في درجة الحرارة
  • رجفة أو  (قشعريرة)
  • سعال جديد ومستمر
  • فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق
  • ضيق في التنفس
  • الشعور بالتعب أو الإرهاق
  • ألم جسد
  • صداع
  • التهاب الحلق
  • انسداد أو سيلان الأنف
  • فقدان الشهية
  • إسهال
  • الشعور بالمرض

 

و نقلت سكاي نيوز عربية عن وكالة الأمن الصحي في بريطانيا تأكيدها رصد 637 إصابة بهذا المتحور و ذلك  منذ 22 مارس الماضي، مع اكتشافات أولية تعود إلى يناير الماضي.

 

ولكن الخبر السيئ أن التقديرات الأولية تشير إلى أن هذا المتحور ربما يكون أكثر قدرة قليلا على الانتشار من "أوميكرون"، لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث.

 

ويقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.

 

ووفقا لما أورته جهات علمية دولية فإن هذا المتحور يمثل 1% من حالات كورونا الآن وهو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بى إيه 1" و"بى إيه 2"، ويحدث هذا المتغير عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد يتحد فيما بينهم من خلال مشاركة المادة الجينية.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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