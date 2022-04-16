تعرف على أسعار الوقود الجديدة (إنفوجراف)

تشهد أسعار البنزين زيادة جديدة بواقع 25 قرشا للتر الواحد من كافة أنواع البنزين المتداولة في السوق المصرية وهي البنزين 80 و92 و95.

وفيما يلي يرصد لكم موقع “الدستور” كل ما يخص أسعا الوقود الجديدة بداية من أبريل الجاري وحتى يونيو 2022.

ارتفع سعر البنزين 80 إلى 7.50 جنيه بدلا من 7.25.

وارتفع سعر البنزين 92 إلى 8.75 جنيه للتر بدلا من 8.50 جنيه.

كما ارتفع سعر البنزين 95 إلى 9.75 جنيه للتر بدلا من 9.50 جنيه.

وزاد سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه للطن ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، و ذلك مع ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

كما قررت لجنة التسعير التلقائي استمرار اسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر بدون زيادة.

وتشهد أسعار البترول الخام ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار العالمية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، وقرار بعض الدول فرض عقوبات على روسيا مما أدى إلى نقص المعروض عالميًا، في ظل ارتفاع الطلب، كما قررت بعض الدول فرض عقوبات على السفن التجارية الروسية.

وأدى قرار روسيا التعامل بالروبل الروسي لسداد ثمن البترول الخام للدول الأوروبية التي تستورد البترول مباشرة من روسيا- إلى تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار لتصل أحيانًا إلى 117 دولارًا.

يذكر أن وزارة البترول أصدرت بيانا خاصا بشان قرارات لجنة التسعير التلقائي، والتي تعقد كل 3 أشهر لمتابعة مستجدات أسعار المنتجات البترولية لتصدر قرارها، والذي يكون أحد 3 سيناريوهات إما زيادة الأسعار أو تثبيت الأسعار أو تخفيض الأسعار بحسب اتجاهات الأسعار العالمية، ولكن في الاجتماع الخاص الربع سنوي في الفترة بين مارس ويونيو فإن قرار اللجنة كان زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية.