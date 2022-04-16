عبدالمنعم أبوالفتوح: حازم أبو أسماعيل كارثة على مصر

يواصل مسلسل “ الاختيار3” كشف عدد كبير من الخبايا و لأسرار التي شهدتها الساحة السياسية خلال فترة تولي الرئيس المعزول محمد مرسي حكم مصر كمرشح عن جماعة الإخوان المسلمين.

وشهدت الحلقة الرابعة عشرة من المسلسل التي تم عرضها مساء أمس الجمعة، بث تسريب جديد لـ عبدالمنعمأبو الفتوح ينتقد فيه رغبة حازم أبوإسماعيل في الوصول لسدة السلطة في البلاد.

وقال أبوالفتوح في التسريب: "كنت أرى أن وصول حازم أبوإسماعيل للسلطة كارثة علي مصر .. وقلت له لو وصلت للسلطة ستكون كارثة.. ماذا تفعل.. مصر لن تتحمل ما تفعله"، مضيفا “لكن له أنصار ومؤيدون”.

و أضاف: "الحمد لله جاءت من عند ربنا وتبين أن والدة أبو إسماعيل أميركية الجنسية"، مضيفا "والله ما كنت أعرف إن والدته أمريكية ولا خالته".

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2012 قد استبعدت حازم أبو إسماعيل من الترشح للرئاسة بسبب حصول والدته على الجنسية الأميركية وهو ما كان يتعارض مع القانون المنظم لعملية اختيار وقبول المرشحين

ويتناول مسلسل الاختيار 3، عددا من الأحداث التي شهدتها مصر أثناء تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم، وبعض التفاصيل الهامة والتي تم توثيقها من خلال مشاهد حية وأخرى قام بأدائها نخبة من ألمع الفنانين.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساءً والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساءً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساءً ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساءً.