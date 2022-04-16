«الاختيار 3».. محدش عارف مين بيحكم مرسى ولا مكتب الإرشاد ولا الشاطر

شهدت الحلقة الرابعة عشر من ثالث أجزاء مسلسل الأختيار مساء أمس الجمعة ، العديد من الأحداث الشيقة و كان أبرزها مناقشة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع فترة حكم جماعة الأخوان، وقيادات القوات المسلحة، حول مصير البلاد؛ بعد احتدام الأوضاع السياسية، وإعلان العصيان المدني في بورسعيد.

و قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جسد دوره الفنان (ياسر جلال) خلال أحداث المسلسل، إن الوضع الحالي في مصر مقلق على كل الاتجاهات، ومحدش عارف مين بيحكم البلد، الرئيس محمد مرسي، و لا المرشد، و لا مكتب الإرشاد، و لا خيرت الشاطر.

و استطرد السيسي:" لكن الواضح والمؤكد إن القرار مش قرار الرئيس.. القرارات بتُملَى عليه.. جماعة الإخوان كشفت نفسها، وأظهرت نواياها و أهدافها، وأصبحت في مواجهة عنيفة مع القوى المدنية".

و يتناول مسلسل الاختيار 3، عددًا من الأحداث التي شهدتها مصر أثناء تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم، و بعض التفاصيل الهامة و التي تم توثيقها من خلال مشاهد حية و أخرى قام بأدائها نخبة من ألمع الفنانين.

كما يسلط العمل الضوء على الأحداث التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تبعها من أحداث أدت إلى وصول جماعة "الإخوان المسلمين" إلى السلطة في مصر وفوز مرشحها محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، و الأزمات التي لحقت مصر وانتهت باندلاع ثورة 30 يونيو، وإعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، خارطة طريق تضم عددًا من البنود كان على رأسها عزل محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور، الذي أصدره مرسي، وتولي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية منصب رئيس الجمهورية.