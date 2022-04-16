«إنفوجراف».. تعرف على أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق الوقاية

تتعرض فئة كبيرة من الصائمين خلال شهر رمضان المبارك للإصابة بالصداع أثناء النهار، وتتنوع الأسباب ما بين تناول السكريات بكثرة و الإفراط في شرب الكافيين، و غيرها من الأسباب.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الدستور" أبرز الأسباب التي تسبب الصداع خلال شهر رمضان:

-ارتفاع درجة الحرارة.

-نقص في سكر في الدم.

-نقص في السوائل.

-نقص الكافيين.

-اختلال النظام الغذائي.

-تغييرات في نمط النوم.

-الإجهاد.

-انسحاب النيكوتين من الجسم.

-التهابات الجيوب الأنفية.

-نفص الأنميا في الجسم.

والصداع هو ألم في الرأس أو الفروة أو الرقبة، وتتعدد أسبابه حتى أصبح السبب الرئيسي لكافة أنواع الصداع إلى الآن غير معلوم، وقد يتحسن معظم الأشخاص لو غيروا أسلوب حياتهم وتدربوا على كيفية الاسترخاء أو بتناولهم أدوية له.

و أبرز أنواع الصداع ما يعرف باسم التوتري الذي سببه تصلب العضلات بالكتفين أو الرقبة أو بفروة الرأس أو الفك.

ويرجح الباحثون أنه من أهم أسبابه الإجهاد و الاكتئاب و القلق، و قد يكون لكثرة العمل أو قلة النوم أو الأكل أو شرب الخمر أو تعاطي الحبوب المخدرة.

ومن الأسباب الشائعة أيضًا لتولد الصداع نجد الرأس من المناطق الحساسة؛ لأنها تضم الدماغ العينين والأذنين وعظام الجمجمة وعضلات الوجه والجيوب الأنفية والشرايين وغيرها، وكل هذه الأعضاء قد تكون سببًا للصداع.

ويعد الصداع واحد من أكثر الشكاوي الطبية شيوعًا، فمعظم الأشخاص سيعانون منه في مرحلة ما من حياتهم و للوقاية منه لابد من أتباع الإرشادات التالية: