السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سجن صحفى روسى على خلفية نشر تقرير عن العملية العسكرية فى أوكرانيا

حبس
حبس

قضت محكمة روسية بسجن صحفي احتياطيا لادّعائه بأن 11 من أفراد شرطة مكافحة الشغب رفضوا الانضمام إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” منذ أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير، كثفت السلطات إجراءاتها لإسكات منتقدي الحرب في أوكرانيا.


وقالت لجنة التحقيق التي تنظر في القضايا الكبرى إن رئيس تحرير موقع إخباري في منطقة خاكاسيا في سيبيريا وضِع قيد السجن الاحتياطي لنشره "معلومات كاذبة بشكل متعمد".


ويواجه الصحفي في حال إدانته عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، على حد قول المحققين.


وأضافت اللجنة أن المحققين دهموا شقة الصحفي في وقت سابق هذا الأسبوع وصادروا منها 15 ألف دولار وأكثر من 1,200 يورو نقدا.


ولم يكشف فرع لجنة التحقيق في خاكاسيا اسم الصحافي. غير أنه اتضح أن الأمر يتعلق بميخائيل أفاناسييف رئيس تحرير موقع "نوفيي فوكوس" الإخباري.


وفي أوائل أبريل نقل أفاناسييف عن مصادر أن 11 من أفراد شرطة مكافحة الشغب الروسية واجهوا ضغوطا من السلطات بعد رفضهم الذهاب إلى أوكرانيا.


وتم تداول تقرير أفاناسييف بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

 وحظرت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام الروسية موقع "موسكو تايمز" المستقل بعد أن استشهد بالتقرير في أحد مقالاته.


وفي وقت سابق قال أفاناسييف البالغ 45 عاما والمعروف بتغطيته قضايا حساسة في خاكاسيا إنه لا يخطط لمغادرة روسيا.


وصرح لوكالة فرانس برس أوائل أبريل "لن أهرب من البلاد، أنا عنيد وأريد أن أواجه".


وفرضت السلطات الروسية أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما على من يثبت نشره معلومات كاذبة عن الجيش الروسي.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

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