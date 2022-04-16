فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية تضئ ليالى رمضان بالسويس (صور)

يواصل إقليم القناة وسيناء الثقافي تنظيم ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس في كافة أنحاء محافظة السويس من الكورنيش الجديد حتى كبريت المفارق بحي الجناين، ومن منطقة الغريب بحي السويس حتى حي فيصل بنفس التوقيت ونفس اللحظات الحاسمة حتى تعم الفرحه كل أهالي السويس.

وانطلقت الأنشطة الفنية والثقافية في تمام التاسعة مساء ولليوم الثامن على التوالي، وكان اليوم هو بداية العروض الفنية المركزية المقدمة من الهيئة العامة لقصور الثقافة لقصور الثقافة، لإدخال السعادة والبهجة على قلوب أهالي السويس الكرام.

وقدمت فرقة ثقافة كفر الشيخ للفنون الشعبية، مساء الجمعة، عروضًا جعلت الكورنيش أيقونة متلألأة في سماء الفن، والتي قدمت تابلوهات راقصة وأشكال جميلة، منها رقصة الحضرة، ورقصة غزل فلاحي، ورقصة عرب البراري، و رقصة التنورة، ورقصة أفراح الحصاد، ورقصة تقسيم مزمار، وفقرة غنائية، والفنان فتحي الصغير، وأغنية أما براوة.

واخيرًا رقصة نغمات شعبية الفرقة تدريب الفنان وليد الغمري، قيادة موسيقية الفنان حسام غازي، إشراف ادري ماهر فايق، تصميم وإخراج إبراهيم عبد المقصود محمد.

وشارك قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة السويس بإشراف لمياء محمد عبد المنعم، والتي رسمت البسمة على وجوه الأطفال بالرسم على الوجوه للأطفال بالألوان الصحية على هامش الاحتفالات.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة، برئاسة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين في كافة المجلات الثقافية والفنية، وبرعاية ودعم لواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وبتنظيم الهيئـة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة في كافة المجالات الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، والتابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.