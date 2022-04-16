السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير موسكو فى تل أبيب: مزاعم إسرائيل بشأن الوضع فى أوكرانيا لا أساس لها

السفير الروسي لدى
السفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي فيكتوروف

نفى السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، صحة مزاعم كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم وزير الخارجية يائير لابيد، بشأن ارتكاب الجيش الروسي "جرائم حرب" في أوكرانيا.

 

وفي حديثه مع القناة "11" الإسرائيلية، هاجم فيكتوروف تلك المزاعم قائلا "يجب أن يعرفوا التفاصيل أولا وأن ينظروا إلى الأشياء... لسنا سعداء بما نسمعه ونطالب بموقف أكثر اتزانا".

 

وقال السفير الروسي ردا على اتهامات لابيد "مثل هذه الاتهامات تحتاج إلى إثبات، وحتى الآن لا يوجد دليل"، مضيفا "لقد أوضحنا منذ البداية أن نشاطنا العسكري لا يستهدف المدنيين".

 

وكان لابيد قد ندد مرارا بالعملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا، خلافا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي يتخذ موقفا أكثر تحفظا ويحاول التوسط بين موسكو وكييف.

أوكرانيا إسرائيل سفير تل أبيب موسكو الوضع في أوكرانيا سفير موسكو اوكراني

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