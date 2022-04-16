فى أقل من 24 ساعة.. القبض على المتهمين بسرقة محل مجوهرات داخل كمبوند شهير بالتجمع الأول

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في أقل من 24 ساعة في القبض على المتهمين بتحطيم "فاترينية" محل مجوهرات وسرقته بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من صاحب محل مشغولات ذهبية مفاده تعرض المحل للسرقة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وجود تهشم بالفاترينية الزجاجية بمدخل المحل.



وبعمل التحريات تبين قيام لص يرتدي كمامة طبية بتكسير فاترينة زجاجية باستخدام "أجنة حديدية" في وقت الصباح وخطف بعض المشغولات الذهبية ثم توجه إلى لص آخر وهربا باستخدام دراجة نارية.



وأضافت التحريات أن أفراد الأمن الإداري بالكمبوند الذي وقع فيه الحادث طاردوا الجناة ولكنهما لاذوا بالفرار.



وتابعت التحريات أن كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط المنطقة رصدت الحادث بالكامل ومسار هروب المتهمين بالإضافة إلى الدراجة النارية التى استخدمها المتهمين.



ونجحت أجهزة الأمن في تحديد المتهمين وإلقاء القبض عليهما وبحوزتهما المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.