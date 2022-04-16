عيد الفطر 2022.. موعد صلاة العيد وعدد أيام الإجازة

نستعرض لكم "الدستور" فى هذا التقرير موعد عيد الفطر 2022، وكذلك مواعيد صلاة عيد الفطر فى المحافظات وعدد أيام الإجازة، حيث تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل العالمي، عن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر هذا العام للقطاعين العام والخاص.

موعد عيد الفطر 2022

وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يأتي عيد الفطر المبارك، يوم 1 شوال 1443 الموافق 2 مايو 2022، حيث أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شـوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 10:28م بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبـت ۲۹ من رمضـان ١٤٤٣ هـ الموافق 30 أبريل ۲۰۲۲ م ( يوم الرؤية )، مما يعني أن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الإثنيـن الموافق 2 مايو 2022.

موعد صلاة عيد الفطر 2022

تبدأ صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5.36 صباحًا بتوقيت القاهرة، وعلى المقيمين خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت.

ضوابط وأماكن صلاة عيد الفطر 2022

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

7 . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق.

8. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة.

9. لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

10. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

موعد إجازة عيد الفطر 2022 وعدد أيام الإجازة

ومن المنتظر أن تكشف الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عدد أيام إجازة عيد الفطر 2022، خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر يوم الإثنين 2 مايو وحتى الأربعاء 4 مايو، حيث يحصل الموظفون على إجازة رسمية في القطاع العام والخاص 3 أيام.