السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسى اليمنى: أيدينا ممدودة للسلام

الدكتور رشاد محمد
الدكتور رشاد محمد العليمي

أكد مجلس القيادة الرئاسي فى اليمن، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، أن مجلس القيادة الرئاسي اليمنى يده ممدودة للسلام العادل والشامل، وفي ذات الوقت لن يتوانى عن الدفاع على أمن اليمن وشعبه وهزيمة أي مشاريع دخيلة تستهدف هويته العروبية، وتحويله الى شوكة في خاصرة المنطقة والخليج خدمة لأجندة ومشروع ايران.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس اليوم لبحث الاتجاهات العامة لخطة عمله للفترة القادمة، واليات ترجمة المسؤوليات المناطة به وفق قرار التشكيل الى خطط عملية تنفيذية اعتمادًا على الاجماع المحلي للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية في إطار وحدة الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة اليمنيين.

وأكّد مجلس القيادة الرئاسي على أنّ ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين، يُعتبر أولوية وطنية قصوى ويأتي في سلم أولويات الفترة القادمة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود المبذولة من مختلف قطاعات الدولة وتعاونها في هذا الشأن وترجمتها على أرض الواقع.

وعبر العليمي عن ثقته في ان تكامل الجهود الوطنية ووحدة الصف ترجمة لمخرجات المشاورات اليمنية ـ اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ستمثل مرحلة جديدة من العمل نحو رفع معاناة اليمنيين الذين تحملوا طويلا نتيجة لانقلاب المليشيات الحوثية.

كما رأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي فى اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، اجتماعا مشتركا ضم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس واعضاء حكومة الكفاءات السياسية ومحافظي المحافظات. كرس الاجتماع لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة لتعزيز مستوى التعاون والخطط المستقبلية بين الحكومة وقيادات السلطة المحلية في المحافظات المحررة، والعمل وفق خطط استثنائية تركز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنظيم العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية بموجب التشريعات والقوانين النافذة.
 

تعاون الحكومة إيران تشكيل مكونات دول الخليج المستقبل الاستقرار الاقتصادى الاقتصادي

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وائل لطفي

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