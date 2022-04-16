ليلة استثنائية مع دينا وغسان بقصر طاز.. و«الأراجوز» يجذب رواد شارع المعز

في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالا بشهر رمضان المعظم، نظم الصندوق في التاسعة مساء الجمعة 15 أبريل ــ 14 رمضان، عدد من الأمسيات الفنية والثقافية بمراكز الإبداع المختلفة.

وفي ليلية استثنائية بمركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، أقيم حفل لثنائي العود غسان اليوسف ودينا عبدالحميد، وقدما مجموعة من أعمالهم الروحانية منها "سراب"، و"حرية"، و"ميرامار" و"ارتاجالات صوفية".

كما أقيمت بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر سهرة مع فن الإنشاد للمنشد عدنان الساسة وباقة من الأناشيد الدينية منها: "يلا بينا نزور النبي في حضرة المحبوب بمشاركة فرقة بنات الحور وهي أول فرقة للإنشاد الديني مكونة من الفتيات فقط".

وبمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، قدمت فرقة “ومضة” لخيال الظل والأراجوز المصري عروضها لرواد بيت السحيمي.

كما اختتم أوبريت الليلة الكبيرة بمركز ابداع طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة والذي يقام بالتعاون مع البيت الفني للمسرح. كذلك استمرت ورش رمضانيات بمركز ابداع الطفل ببيت العيني خلف الجامع الأزهر، حيث أقيمت ورشة للخط العربي لتعلم أساسيات الخط الكوفي المربع إشراف الفنان أنور الفوال، وأعقبها ورشة بعنوان (رمضان زمان) رحلة عبر الزمن و عرض أفلام قصيرة.

ــ في سابع أيام احتفالات التنمية الثقافية برمضان النور والأمل بطاز والحرملك بالسحيمي وأعلام المصطفى بطلعت حرب

في سياق متصل، وفي إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية القافية؛ احتفالا بشهر رمضان المعظم، ينظم الصندوق في التاسعة اليوم مساء السبت، عدد من الأمسيات الفنية والثقافية بمراكز الإبداع المختلفة.

وتقدم فرقة التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ،عروضها علي قبة الغوري بشارع الأزهر بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية مثل الطبلة، المزمار، الربابة ، السلامية.

وفي قصر الأمير طاز بحي الخليفة، تقدم أوركسترا النور والأمل مجموعة من المقطوعات الموسيقية العالمية لكبار المؤلفنين الموسيقيين منها: "بولكاشنيل" لشتراوس، و"فالس" لشوستا كوفتيش، و"لونجا رياض" لرياض السنباطى، و"فالس" لخاتشاتوريان، و"على شط النيل" لأحمد أبو العيد، و"أية العباره" لأبو بكر خيرت، و"لاترافيتا" لفيردي، ولما بدى يتثنى "فلكلور"، و"كان كان" لاوفن باخ، والأوركسترا قيادة المايسترو تامر فهمى، وصولو فيولينة مريم النجدي، وصولو فلوت بسمة أحمد، وصولوغناء وترومبيت دينا ثابت.

ويستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز فرقة الحرملك قيادة الدكتورة مروة عبد المنعم، وتعد من أشهر الفرق الموسيقية النسائية تأسست عام 2017، وتتكون من عازفات ومطربات محترفات وقدمت العديد من الحفلات بمختلف المحافل الثقافية.

وبمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، تقام أمسية شعرية بالتعاون مع نادي القصة، يعقبها أمسية فنية لفرقة أعلام المصطفى ويتضمن برنامج الحفل أغنيات: "الصلاة عليك"، و"يامن لعلاه بسطت يدي"، و"لجل النبي"، وغيرها من الأغنيات الدينية.

كما تختتم ورش رمضانيات ببيت العيني خلف الجامع الأزهر، حيث تقام ورشة للخط العربي تعلم أساسيات الخط الكوفي المربع إشراف الفنان أنوار الفوال، حكي بعنوان (ألف ليلة وليلة).

وفي بيت المعمار المصري "بدرب اللبانة" ، تقام احتفالية بمناسبة يوم التراث العالمي والإحتفال باختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، بعنوان "قراءة في رواية القطائع -ثلاثية بن طولون-" مع الأديبة ريم بسيوني .



وفي روايتها “القطائع ــ ثلاثية ابن طولون” تأخذنا الأديبة الدكتورة ريم بسيوني في رحلة عبر التاريخ المصري في زمن ابن طولون، لتروي لنا عبر ثلاث روايات -منفصلة الشخصيات ومتصلة الأحداث- الأجواء المصرية في ذلك الوقت، وكيف تأثرت مصر بضعف الدولة العباسية وصراع الحكم فيها، وكيف عشق ابن طولون مصر قبل المجيئ لها، ليحكمها رغم مؤامرات التخلص منه.