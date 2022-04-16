هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب جنوب غرب حلب

أعلنت السلطات السورية أن هزة أرضية بلغت شدتها 3.9 درجات على مقياس ريختر ضربت اليوم جنوب غرب مدينة حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان المركز الوطني للزلازل: أن الهزة حدثت في الساعة 9:54 مساء بالتوقيت المحلي على عمق 2.9 كم وبعد 66 كم جنوب غرب مدينة حلب.

وكانت هزة أرضية بلغت شدتها 2.9 درجة على مقياس ريختر ضربت في الـ 16 من سبتمبر الماضي جنوب غرب حلب.

وعلى صعيد آخر، أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن البرتغال حذرت السائحين من سلاسل الزلازل المقلقة في جزر الأزور، حيث حظرت السلطات من السفر إلى جزيرة ساو خورخي في جزر الأزور، بسبب زيادة النشاط الزلزالي.

وتابعت أنه منذ 19 مارس تم تسجيل أكثر من 1800 زلزال في جزيرة ساو خورخي في جزر الأزور، شعر سكان الجزيرة البرتغالية بأكثر من 100 هزة قوية، موضحة أن الحكومة قامت بتحديث نصائح السفر للبرتغال في ضوء النشاط الزلزالي في ساو خورخي.