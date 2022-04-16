موعد عيد الفطر 2022.. وأبرز عبارات التهنئة في مختلف الدول

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان 1443 واقتراب موعد عيد الفطر 2022 حيث تزداد عمليات البحث عن عدد أيام إجازة العيد الصغير 2022 و موعد وقفة العيد الصغير 2022 و موعد اول ايام عيد الفطر 2022.

يجيب الدستور من خلال هذا التقرير عن جميع التساؤلات التي تخص موعد عيد الفطر 2022 قبل انتهاء شهر رمضان 2022 الذي يوافق يوم 1 مايو 2022 ميلاديا وهو يوم وقفة العيد الصغير 2022 .

موعد عيد الفطر 2022

تبدأ وقفة العيد الصغير 2022 يوم 1 مايو 2022 وهي آخر أيام شهر رمضان 1443 حيث يحتفل فيها المصريون بهذه المناسبة التي لها طقوس خاصة عند كل الأسر.

موعد أول أيام عيد الفطر 2022

تبدأ أول أيام العيد يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 ميلاديا و 1 شوال 1443 هجريا و يكتسي عيد الفطر صبغة خاصة إذ أنه يعد مناسبة لتجديد صلة الرحم، واجتماع الأهل والأقارب حول أطباق خاصة بها والتي تختلف من بلد لآخر.

وقد احتفل المسلمون بأول عيد فطر في الإسلام في السنة الثانية للهجرة، وقد سمي فطراً لأن المسلمين يفطرون فيه بعد صيام شهر رمضان المبارك، ومن مميزاته أداء زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، وإقامة صلاة العيد في المصليات والمساجد وهي سنة مؤكدة، والاستماع لخطبة العيد، وصلة الرحم مع الأهل والجيران وغيرهم.

موعد اجازة عيد الفطر 2022 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي

تبدأ إجازة عيد الفطر في القطاع الحكومي من يوم الخميس 28 أبريل وحتى الأربعاء ثالث أيام العيد وقد يختلف القطاع الخاص في عدد أيام الإجازة على نظام كل شركة.

عبارات التهنئة بعيد الفطر

وتختلف أشكال المعايدة في هذه المناسبة الدينية المجيدة من بلد لآخر، وقد روى جبير بن نفير أن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: "تقبل الله منا ومنك".

ففي المغرب مثلا يقال: عواشر مبروكة ومبروك العيد.

وفي الجزائر يقال: صحة عيدكوم.

وفي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يقال ”عساكم من عواده”.