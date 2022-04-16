السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تكثيف الجهود لضبط قاتل عامل فى مشاجرة على قطعة أرض بالمرج

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها لضبط المتهم بقتل عامل وإصابة آخر خلال مشاجرة على قطعة أرض بمنطقة بالمرج.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بمنطقة العزبة البيضاء بالمرج، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين مقتل عامل بالرصاص وإصابة آخر.

وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليهما والمتهم بسبب خلافات علي قطعة أرض.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

مشاجرة عزب النجدة منى منطقة واقعة عامل القاهرة المرج خلافات رصاص متهم ألم بين سبب

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