السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 14.. علاء يكتشف أنه مراقب من «داعش» الإرهابي

العائدون
العائدون

تسارعت الأحداث خلال مسلسل العائدون الذي يتم عرضه على قناة دي إم سي والذي يبرز جهود الأمن المصري في التصدي للعناصر الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي. 

 

تفاصيل أحداث مسلسل العائدون الحلقة 14

 

وتضمنت أحداث الحلقة 14 من مسلسل العائدون محاولة المخابرات العامة اختراق صفوف داعش الإرهابي من خلال زرع أحد الأشخاص يدعى علاء الذي يؤدي دوره الفنان محمد عادل داخله.

وقد أعد رجال المخابرات علاء من خلال تدريبه على عدة مراحل استعدادا لاختراق صفوف داعش من خلاله.

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ويكتشف علاء أنه مراقب من تنظيم داعش الإرهابية ويٌطلب منه تحضير نفسه للانضمام إلى عناصرها.

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020. 

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب. 

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

 

موعد عرض مسلسل العائدون الحلقة 14

 

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.
 

العائدون مسلسل العائدون الفنان محمد عادل داعش مسلسلات رمضان مسلسل العائدون الحلقة 14

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

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