السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 14| انسحاب «رفيق» من مراقبة «كرارة» في مصر

العائدون
العائدون

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات  العامة، رصد جهود «رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وشهدت الحلقة 14 انسحاب "رفيق" أحد المكلَّفين بمراقبة ضابط المخبرات العامة (أمير كرارة) في مصر، بعد تكليفه من "صفوان" الذي اكتشف علاقة كرارة بحبيبته السابقة (صاحبة الكبارية) التي حاول كرارة القُرب منها لمعرفة خطط المخابرات الأجنبية وتنظيم داعش في ارتكاب عدة جرائم داخل مصر.

ويعتبر "صفوان" هو الجناح الأيمن للسيد "كمال" رجل الأعمال الأجنبي الذي يُموّل تنظيم "داعش" بالأموال والأسلحة، لتنفيذ خطط إجرامية في مصر.

وكشفت المخابرات المصرية، خيانة "صفوان" لسيده "كمال" واستحواذه على ممتلكات كبيرة وأموال داخل حسابات بنكية من وراء الأخير، وقام "خالد" (هاني رمزي) أحد ضباط المخابرات العامة، بتهديد صفوان وصرف النظر عن مراقبة "كرارة" الذي حاول اكتشاف مافيا صفوان وحبيبته التي قتلها من أجل الأموال.

مسلسل العائدون

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما، ومنصة Watch it الرقمية.

العائدون الحلقة 14 مسلسل العائدون الحلقة 14 مسلسل العائدون 14 العائدون 14 موعد عرض العائدون

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