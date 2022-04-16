نشاط فنى مكثف للكابو حميد الشاعرى

نشاط مكثف للكابو حميد الشاعري خلال شهر رمضان الجاري، كان آخره النجاح الكبير الذي حققته خيمة "مراكش" بالقاهرة الجديدة والتي شاركه فيها المطربين هشام عباس وإيهاب توفيق، وكانت مفاحأة الحفل أن اجتمع الثلاثي لأول مره على مسرح واحد في حفلة لايف وسط حضور جماهيري كثيف.

وشهدت الخيمة الرمضانية حالة من البهجة برغم ازدحام المكان، وقد خصصت أرباح الخيمة لصالح مستشفى مجدي يعقوب الجديدة لمرضى القلب، وقد وجه حميد و هشام وإيهاب الشكر للسير مجدي يعقوب على مجهوداته البارزة في خدمة مرضى القلب من الأطفال، كما طالبوا من الجمهور بدعم المستشفى الجديدة حتى اكتمالها في أقرب وقت.

وقام الثلاثي حميد وهشام وإيهاب بغناء أغنية "عيني" و"نسمة صبا" معا على المسرح، وسط تفاعل كبير من الحضور، فيما قام إيهاب توفيق بغناء أشهر أغانيه "سحراني"، "أحلى منهم"، و"تترجى فيا"، ثم بدأ حميد بفرقته غناء مجموعة من أشهر أغانيه، واستكمل هشام عباس الحفلة حتى النهاية.

وكان حميد قد قام بإحياء خيمة أخرى منذ أيام برفقة الفنان هشام عباس، وحققت نجاح كبير، كما شارك في إعلان احدى الشركات العقارية الكبرى برفقة عدد من النجوم بأجيال مختلفة، وأبرزهم أحمد السقا وهند صبري وسيمون وليلى أحمد زاهر، كما قدم حفل إفطار احدى البنوك المصرية ااشهيرة بحضور العاملين بالبنك وبرفقة الفنان هشام عباس.

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري ظهر مؤخرا كضيف شرف بشخصيته الحقيقية، ضمن الحلقة الأولى من مسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسني، وحققت الحلقة نجاح ورواج كبير واشادات واسعة.