السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التفاصيل الكاملة لأحداث جزيرة أبو نشابة بالمنوفية

قوات الأمن
قوات الأمن

تعيش جزيرة أبو نشابة في المنوفية أحداث متتالية على صفيح ساخن، وأجواء من الانتشار الأمني المكثف لحفظ الأمن بين الأهالي بعد جريمة قتل لشاب أول أمس وتجدد للأحداث اليوم بمصرع زوجة عمه وإصابة 3 آخرين إثر انهيار جدار منزل.


وأكد شهود عيان لموقع الدستور ، مقتل الشاب " ح، ع، ع" على يد إثنين من الشباب إثر خلاف سابق، بعدما تم ضربه على رأسه بحجر أودى بحياته ولم تفلح محاولات إنقاذ حياته، ليسود الغضب بين أفراد أسرته وأهالي عزبة أبو نشابه التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، وشيع المئات الجثمان، لمثواه الأخير بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.


وتجددت اليوم الأحداث في قرية أبو نشابه، بوجود مشاجرة بين أسرتي القتيل والجاني نتج عنه سقوط جزء من جدار المنزل على زوجة عم القتيل وتدعى " ن، س، ع" وإصابة 3 آخرين من المتواجدين أسفل العقار، وتم نقل الجثمان والمصابين لمستشفى السادات المركزي، لبدء اتخاذ الإجراءات الطبية والملاحظة، ووضع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق.

 

المنوفية تحقيق قانون محافظة المركزى الدستور مستشفى مصرع

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

القصة الكاملة لحسناء «فيسبوك» المزيفة.. كيف استغلت مكة محمد آلاف الشباب بصورها؟

الاختيار 3 الحلقة 14.. تسريب خطير لأبو الفتوح: وصول حازم أبو إسماعيل للحكم كارثة

عمرو زكى يكشف حقيقة تعاطيه المخدرات

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفرج عن 18 طفلاً فلسطينيًا اعتقلوا فى الأقصى

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف