التفاصيل الكاملة لأحداث جزيرة أبو نشابة بالمنوفية

تعيش جزيرة أبو نشابة في المنوفية أحداث متتالية على صفيح ساخن، وأجواء من الانتشار الأمني المكثف لحفظ الأمن بين الأهالي بعد جريمة قتل لشاب أول أمس وتجدد للأحداث اليوم بمصرع زوجة عمه وإصابة 3 آخرين إثر انهيار جدار منزل.



وأكد شهود عيان لموقع الدستور ، مقتل الشاب " ح، ع، ع" على يد إثنين من الشباب إثر خلاف سابق، بعدما تم ضربه على رأسه بحجر أودى بحياته ولم تفلح محاولات إنقاذ حياته، ليسود الغضب بين أفراد أسرته وأهالي عزبة أبو نشابه التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، وشيع المئات الجثمان، لمثواه الأخير بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.



وتجددت اليوم الأحداث في قرية أبو نشابه، بوجود مشاجرة بين أسرتي القتيل والجاني نتج عنه سقوط جزء من جدار المنزل على زوجة عم القتيل وتدعى " ن، س، ع" وإصابة 3 آخرين من المتواجدين أسفل العقار، وتم نقل الجثمان والمصابين لمستشفى السادات المركزي، لبدء اتخاذ الإجراءات الطبية والملاحظة، ووضع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق.