الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المدارس المصرية اليابانية تعلن موعد إجراء المقابلات الشخصية للطلاب الجدد

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

أكدت المدارس المصرية اليابانية، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أنه سيتم التواصل بالطلاب "المقبولين مبدئيا" لعمل المقابلات الشخصية بدءا من يوم الأحد المقبل بالمدارس الحالية وذلك كمرحلة أولى "للأكبر سنا" وفقا لاحتياجات المدارس.

أما الطلاب المتقدمين للفروع الجديدة "بورفؤاد - مرسى مطروح - مدينة المستقبل/العاشر 3" سيتم التواصل معهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتمنت المدارس المصرية اليابانية للطلاب الحاليين والجدد التوفيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

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