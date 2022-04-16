السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

فريق بطريركية الإسكندرية يستبدل حفله للقيامة بوقفة صلاة لأجل السلام

حفله للقيامة لأجل
حفله للقيامة لأجل السلام

أعلن فريق قلب داود للترانيم القبطية بالإسكندرية عن استبدال حفله الذي كان مقررًا أن يقام بمناسبة أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد بفاعلية صلاة.

وأصدر الفريق بيان رسمي صدر منذ قليل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيه إنه نظرًا للظروف الأمنية في الوقت الحالي والخارجة عن إرادة الفريق.. تقرر استبدال حفل الصلب و القيامة ٢٠٢٢ " داس الموت"  باجتماع صلاة بالكنيسة المرقسية.

وأضاف: "يمكن استرداد التذاكر المباعة من مقر مركز الكاروز (مركز إيمي) يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة ٥ مساء إلى الساعة ٩ مساء".

من جهة أخرى، نظمت إيبارشية شرق المنيا لقاءً عامًا لشابات الإيبارشية، بدير القديس أباهور البهجوري بسوادة، حضره وحاضر فيه نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية، ودارت محاضرة نيافته حول الحياة مع المسيح وخاصةً في فترة الصوم المقدس، وحرص نيافته أيضًا على متابعة فقرات اللقاء الذي حمل شعار "مصابيح"، مبديًا تشجيعه للمشاركات في اللقاء.

كما صلى نيافة الأنبا أبرأم مطران ورئيس أديرة الفيوم قداس الأسبوع السادس من الصوم الأربعيني المقدس (أحد التناصير) بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم، وخلاله تم قبول اثنين الراغبين في الرهبنة، لبدء فترة الاختبار الرهباني المقررة لمن يرغب في حياة الرهبنة.

وأخيرًا،  استقبل نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وفدًا من كلية الصيدلة جامعة طنطا برئاسة الأستاذ الدكتور نهلة العشماوي عميد الكلية، يرافقها وفد من أساتذة الكلية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين مطرانية طنطا وكلية الصيدلة لدعم مشروع الفلك المتخصص في التعامل مع حالات أبطال متلازمة داون وخاصة في مجال التغذية العلاجية.

يأتي توقيع هذا البروتوكول في سياق تفعيل البروتوكول السابق توقيعه بين جامعة طنطا ومطرانية طنطا لدعم أواصر التعاون المجتمعي.

فريق قلب داود يق قلب داود للترانيم فريق قلب داود للترانيم القبطية قلب داود للترانيم قلب داود

رئيس التحرير

وائل لطفي

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