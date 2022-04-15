«المواد الغذائية» تطالب بكتابة سعر البيع على المنتجات لمنع التلاعب

طالب حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، بضرورة كتابة سعر البيع على المنتجات لمنع التلاعب والاحتكار.

وقال المنوفي، إن كتابة سعر البيع سيمنع المنتجين وأصحاب الشركات وكذلك المستوردين وأصحاب المخازن وتاجر التجزئة من التلاعب في الأسعار، حيث سيقطع عليه المبررات في حالة زيادة سعر السلعة عالميا.

وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت منشورا عام 2017 ينص على كتابة سعر البيع على المنتجات لكن لم يتم تطبيقه.

وفي سياق متصل، قال المنوفي إن أسعار المواد الغذائية الأساسية مستقرة، حيث أن سعر السكر استقر عند ١٢ جنيها للكيلو وكذلك الأرز والدقيق عند ١٢ جنيها للكيلو، ولتر الزيت عند ٣٠ جنيهًا للكيلو والمكرونة الـ٤٠٠ جرام عند ٦.٥ جنيهات.

كما استقرت أسعار السمنة، وبلغت ٦٠ جنيهًا للعبوة 1.5 كيلو، و٣٠ جنيهًا للعبوة الأصغر ٧٥٠ جرام.

ولفت النظر إلي أن شركات المياه الغازية رفعت أسعار المنتجات بداية من مايو المقبل، حيث قررت شركة بيبسي وكوكاكولا مصر زيادة اسعار منتجاتهما بمبلغ 75 قرشا للعبوة وذلك بداية من 2 مايو القادم، وأبلغت الشركة الموزعين بذلك.

وكذلك أخطرت شركة ريتش للمشروبات(بريل) أنها تعتزم زيادة أسعار بعض المنتجات وهي بريل كنز من ٧ جنيهات إلي ٧،٧٥ جنيهات، وفيروز كنز من ٦ جنيهات إلي ٦،٧٥ جنيهات وفيروز الجيب ٢٥٠ ملي من ٥ جنيهات إلي ٥،٧٥ جنيه.

وأشار إلى أن اسعار خبز التوست “الفينو” ارتفعت بداية من يوم 16 أبريل الجاري ليصبح السعر الجديد لتوست حليب ريتش بيك 25 جنيها بدلا من 22.5 جنيه.

والتوست رده ريتش بيك ب 25 جنيها بدلا من 22.5 جنيه والوتست عادة ريتش بيك ب 25 جنيها بدلا من 22.5 جنيه والتوست حليب مربع ريتش بيك والتوست رده مربه ريتش بيك والتوست عادة مربع ريتش بيك ب 20 جنيها بدلا من 18 جنيها، كما رفعت الشركة أسعار بيتي بان ريتش بيك وهمبرجر ريتش بيك من 10.45 إلى 12 جنيها.