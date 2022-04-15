السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن: ننسق مع مصر والأردن لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء

احمد عوض بن مبارك
احمد عوض بن مبارك

أعلن وزير خارجية اليمن احمد عوض بن مبارك، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن أنه ننسق مع مصر والأردن لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء، وفقا لقناة «العربية نيوز». 

وكان قد أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أن هناك ترتيبات لإطلاق سراح كافة الأسرى وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز. ‎

وأوضح بن مبارك أن ذلك يأتي "انسجاماً مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية في دعم أية جهود تخفف من المعاناة الإنسانية"، وفي ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض والمبادرات الإقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة الشهر الفضيل".

وأضاف، في بيان نشرته صفحة الوزارة في "فيسبوك"، أنه تلقى "توجيهات من الرئيس للتعاطي بإيجابية كاملة بشأن كافة الترتيبات اللازمة لإطلاق سراح كافة الأسرى وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة وكل ما من شأنه تخفيف معاناة أبناء شعبنا التي تسببت بها مليشيا الحوثي".

وكان قد أعلن وزير الخارجية اليمنى أحمد عوض بن مبارك أن هناك ترتيبات لإطلاق سراح كافة الأسرى وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر فى مدينة تعز حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".‎

ولفت بن مبارك إلى أن ذلك يأتى "انسجاماً مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية فى دعم أية جهود تخفف من المعاناة الإنسانية"، وفى ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية - اليمنية فى الرياض والمبادرات الإقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة الشهر الفضيل".

وأضاف فى بيان نشرته صفحة الوزارة في "فيسبوك"، أنه تلقى "توجيهات من الرئيس للتعاطى بإيجابية كاملة بشأن كافة الترتيبات اللازمة لإطلاق سراح كافة الأسرى وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر فى مدينة تعز المحاصرة وكل ما من شأنه تخفيف معاناة أبناء شعبنا التى تسببت بها الحوثيين".

اليمن مصر ننسق أسعار تذاكر متحفي المطار أدب رحلات

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