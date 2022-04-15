الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تفرج عن 18 طفلاً فلسطينيًا اعتقلوا فى الأقصى

الاحتلال
الاحتلال

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عن الأطفال الذين اعتقلتهم بالمسجد الأقصى المبارك فجر وصباح اليوم.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أنه تم الإفراج عن 18 طفلاً دون سن الـ 14 عامًا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، بعد ساعات من اعتقالهم من المسجد الأقصى المبارك، ونقلهم إلى معتقل "متسودات أدوميم" في قرية العيسوية.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أكثر من 400 مواطن خلال أدائهم الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وما يزال غالبيتهم رهن الاعتقال.

إسرائيل الأقصي فلسطين

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