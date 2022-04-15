مصرع وإصابة 5 أشخاص ونقلهم لمستشفى شبين الكوم

لقيت ربة منزل مصرعها واصيب 4 أشخاص آخرين، بقرية جزيرة أبو نشابة التابعة لمركز السادات، إثر سقوط جدار من الطابق الرابع عليهم.

تلقى مدير أمن المنوفية اللواء سالم الدميني، إخطارًا من العميد زياد هيكل مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع السيدة "س.ع" بقرية جزيرة أبو نشابة التابعة لمركز السادات ونقلت الجثة إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، للعرض على الطب الشرعي.

وكشفت التحريات الأولية أن جدار سقط من علو بقرية جزيرة أبو نشابة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، على رأس سيدة أدى إلى مصرعها وتسبب في إصابة 4 آخرين.

وقال أهالي القرية، إن الحادث تسبب في إصابة 4 أشخاص نقلوا في الحال إلى أقرب مستشفى، وتلقوا الإسعافات الأولية وتحسنت حالتهم وخرجوا إلى منازلهم.

انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث وحررت محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.