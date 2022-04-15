«الرعاية الصحية»: التأمين الصحي الشامل يتضمن تدريب القوى البشرية من الكوادر المختلفة

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في تدريب القوى البشرية من الكوادر الطبية والإدارية والفنية على أعلى مستوى، ما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشارت الهيئة، عبر منشور على صفحة الفيسبوك الرسمية لها، مساء اليوم، إلى أنه يتم تدريب كافة القوى البشرية من العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، على أحدث البرامج التدريبية باستخدام مختلف الوسائل التدريبية في مجالات التخصص وغيرها من مجالات تنمية مهارات التواصل، لضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وكافة المتعاملين من المترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

يأتي ذلك ضمن حملة (شامل)، وحلقاتها الأولى للحملة "أنا شامل .. أنا متأمن"، والتي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بداية من شهر رمضان الكريم، للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظات، وبأعلى معايير السلامة الأمان والجودة العالمية.

ولفتت الهيئة، إلى امتداد حملة (شامل) بامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، نظرًا لأهمية التوعية بالمشروع كأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، يضمن علاج كل المصريين بكرامة وجودة عالمية ودون تمييز، ويحقق التغطية الصحية الشاملة لهم.