الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فيديو لقاء الرئيس السيسى بقادة القوات المسلحة عقب صلاة الجمعة فى مسجد المشير

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى تزامنـًا مـع احتفـالات مصـر والقـوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الأوقاف والداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.


وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأنه عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى، التقى الرئيس السيسي بقادة القوات المسلحة، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.


وأدار الرئيس حوارًا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كافة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة، مشيدًا بجهـود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل تفانٍ وإخلاص على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعًا عن أمن مصر وسلامتها.
 

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وائل لطفي

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