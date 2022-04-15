«التضامن» في أسبوع.. 40 ألف سلة غذاء رمضانية وحوكمة آلية جمع التبرعات

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث التي قامت بها نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة، خلال الفترة من 9 إلى 15 إبريل، حيث نستعرض أبرزها في التقرير الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 9 أبريل

• بالإضافة إلى المليون سلة غذائية للتضامن الاجتماعي مع صندوق تحيا مصر، الوزارة توفر 40 ألف سلة غذاء رمضانية بدعم من البنك الأفريقي للتنمية، بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

• المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يدشن الموقع الإلكتروني للمركز على شبكة الإنترنت، في إطار اهتمام المركز بتطوير منظومته التكنولوجية والمعلوماتية.

• تحت شعار "خليها علينا" بنك ناصر الاجتماعي يشارك بفاعلية في "اليوم العربي للشمول المالي"، ليتيح منتجات وخدمات مالية بمزايا وعروض مجانية حتى نهاية إبريل.

الأحد 10 إبريل

• التضامن الاجتماعي تطلق المسلسل التنموي "أهل الحتة" في إطار برنامج "وعي" لتعزيز حقوق الإنسان والسلوكيات الإيجابية في الأسرة والمجتمع بالشراكة مع جامعة الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية ومنظمة يونيسف.

• وتشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج برئاسة رئيس الوزراء في إطار بحث الاستعدادات الخاصة بموسم الحج هذا العام.

• وتشارك في اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد.

الاثنين 11 إبريل

• وزيرة التضامن تدشن المشروع البحثي حول "تكلفة الإرهاب في مصر"، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وفي حضور نخبة من قادة الرأي ورجال الدين والإعلاميين.

• وتلتقي بمبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لاستعراض جهود الوزارة في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

• التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول تعاون مع جمعية تكاتف للتنمية لإتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال داخل الحضانات.

الثلاثاء 12 إبريل

• التضامن تنظم لقاءاً تدريبياً لجميع قيادات الوزارة وبحضور الوزيرة، لتأهيل فريق العمل على المرحلة الجديدة من الهيكلة والتطوير الإداري الذي تشهده الوزارة.

• المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن خلو 13 مسلسًلا من مشاهد التعاطي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

• برنامج "فرصة للتأهيل والتشغيل" يسلم أدوات إنتاجية لأصحاب مشروعات تصنيع الجلود، ويستهدف خريجي برنامج "تكافل" ونقلهم لسوق الإنتاج.

الأربعاء 13 إبريل

• وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم تنظم دورة تدريبة تحت عنوان "توليد أفكار مبدعة للمشروعات الريادية"، في إطار جهود غرس روح العمل والاستثمار لدى الشباب.

• التضامن الاجتماعي تبث أولى حلقات "الشيخ مجدي عاشور" في إطار برنامج "وعي" لتعزيز العلاقات الأسرية السليمة والتربية الإيجابية للأطفال.

• وزيرة التضامن تلتقي بحرم نائب رئيس جمهورية جنوب السودان وتستعرض برامج ومشروعات الوزارة، وسبل دعم جمهورية جنوب السودان في برامج الإغاثة والتنمية.

• القباج تلتقي بخريجي البرنامج الرئاسي من بنك ناصر وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتتابع رؤيتهم المهنية لتطوير أنفسهم ومؤسساتهم قبل مشاركتهم في تدريب بسويسرا.

• وزيرة التضامن تطلق مرحلة جديدة من حملة "إنت أقوى من المخدرات" بحضور أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان ونخبة من المجالس النيابية والمفكرين والإعلاميين.

الخميس 14 إبريل

• القباج تراجع نتائج منظومة الشكاوى بالديوان العام ومديريات التضامن الاجتماعي لمراجعة جودة أداءه وبدء ميكنته في منظومة تكنولوجية موحدة.

• التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية الانتخابية وتوفير سبل الإتاحة داخل لجان الاقتراع.

• وزيرة التضامن تناقش حوكمة آلية جمع التبرعات والرقابة عليها لضمان شفافية المجتمع المدني وعدالة التوزيع بين كافة القطاعات التنموية.

• وتستعرض مع سفير دولة كازاخستان عدد من الملفات الهامة تشمل سبل التعاون وتعبئة الموارد بالإضافة إلى موضوعات المرأة والطفل والأسرة، وقوانين الأحوال الشخصية.

• التضامن الاجتماعي تناقش تقييم برنامج "أطفال وكبار بلا مأوى" بالتعاون مع جمعية وطنية ومنظمة دروسوس، وتستشرف مأسسته في الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.