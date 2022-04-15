أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

يزدحم المشهد الإعلانى فى رمضان بقدر كبير من الإعلانات التى تحث المواطن على التبرع بمبلغ مالى لمساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا، على شكل تبرعات للمؤسسات الطبية والجمعيات العاملة فى مجال سد احتياجات المواطنين وتقديم الاحتياجات لهم، وقد أثارت هذه المطالبات المُلحة للتبرع بداخلى السؤال عن المسئولية الاجتماعية للشركات فى مصر.

ينظر الفكر الاقتصادى التقليدى إلى المؤسسات والشركات على اعتبار أنها مؤسسات لا هم لها سوى تحقيق أقصى ربح ممكن دون الالتفات إلى أى مسئوليات أخرى من تلك المسئوليات التى تساعد على إعادة إنتاج من يعملون فى هذه الشركات. وفى السنوات الأخيرة بدأ الكثير من الأصوات يتحدث عن مسئولية الشركات الاجتماعية، التى تعترف بأهميتها المؤسسات الدولية، وتراها من عناصر الإسهام فى التنمية المستدامة، حيث العمل مع المجتمع المحلى؛ لتحسين مستوى معيشة الأفراد العاملين فى المجال والمواطنين عمومًا بشكل يخدم البيئة والاقتصاد والتنمية فى آنٍ واحد. هذا التفكير منتشر فى الرأسماليات الكبرى الناضجة صاحبة المشروعات العملاقة التى تعى أن البيئة والفرد أساسيان فى استمرار عمليات الإنتاج، فهذا النوع من الرعاية يعيد إنتاج الفرد ويكسبه مزايا تجعل منه قيمة مضافة للاقتصاد والإنتاج والمجتمع.

فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١، انتشرت الدعوة إلى التضامن المجتمعى مع المواطنين الذين أضيروا بسبب هذه الأحداث، وهو ما فتح الباب إلى تنامى الشعور بالمسئولية الاجتماعية للشركات إيمانًا بأن التكاتف المجتمعى بين القطاعين الحكومى والخاص هو الحل الأمثل لمواجهة مثل هذه المواقف. ومن المهم أن أشير إلى أن الحديث عن قضايا الفقر وانخفاض مستوى المعيشة لدى الكثيرين حول العالم سبب رئيسى فى الاتجاه الفعلى نحو هذا النوع من المسئولية، بعد أن كانت الدولة هى التى يقع على عاتقها وحدها هذا النوع من المسئولية.

لكن مع التحول شبه الكامل نحو اقتصاد السوق وتراجع تدخل الدولة، أصبحت شركات القطاع الخاص تتقاسم هذه المسئولية مع الحكومات.

تفتقر مصر إلى هذا النوع من المساهمة فى الاقتصاد والمجتمع بشكل كبير، فالهدف لدى أكثر رجال الأعمال هو تحقيق الربح السريع فقط، وقد يتجاوز هامش الربح ١٠٠٪، فى تجاهل للدور الاجتماعى المنوط بهم، والذى يتلاءم مع حجم أرباحهم، وحتى من يقوم منهم بأعمال خيرية لا تأخذ صورة تنموية منتجة، بل تنحصر فى إطعام الفقراء أو توفير ملابس لهم وهكذا من متطلبات، دون التطرق إلى مشاريع تنموية تعمل على تغيير المستوى المعيشى للفقير بصورة مستدامة، وهنا دعونا نتذكر «محمود العربى» الذى كان نموذجًا للشعور بمسئوليته تجاه عماله وموظفيه ومن يعملون فى دائرة شركاته.

مع ملاحظة أن محمود العربى نموذج للإنسان المؤمن بالثقافة التقليدية المحلية التى ترجع إلى أصل دينى وتحض «التاجر» على الأمانة والجدية فى العمل، بعيدًا عن تسييس الدين، هذا النموذج برغم أهميته والترحيب المجتمعى به يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع المسئوليات الاجتماعية للشركات فى المجتمع المعاصر، حيث تعمل هذه الشركات على تقديم منح وهبات تشجع على الإنتاج العلمى والإبداعى وتساعد المؤسسات غير الممولة حكوميًا على القيام بدورها مثل الجامعات ومراكز البحوث.

يمثل القطاع الخاص ركنًا مهمًا فى النظام الاقتصادى المصرى، ومن ثمَّ أصبح الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية ضرورة ملحة للحد من الفقر والبطالة، ولا سيما فى ظل الأوضاع العالمية المضطربة سريعة التحول والتغير، وهو ما ينعكس على الوضع المحلى بالسلب، حيث يسهم القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى بـنسبة ليست قليلة، ويقدر حجم العاملين به بنحو ١٢.٦ مليون عامل، بقدرة إنتاجية تصل إلى ٣.٣ تريليون دولار، ذلك يعنى أنه من الضرورى توسيع دور القطاع الخاص فى التنمية المجتمعية، بل لا بد أن يتحول إلى استراتيجية ضمن استراتيجيات شركات القطاع الخاص، وهو ما يحتاج إلى تخطيط بعيد المدى ووضع أطر تتسق مع الأحجام النسبية المختلفة للمؤسسات فى السوق، وربما يكون ذلك عبر إنشاء صندوق وطنى عام، من أجل تدعيم هذا النوع من الممارسات المجتمعية الضرورية لكل الأطراف للمنتجين، للعاملين، وأصحاب رءوس الأموال، ومن ثمَّ المجتمع ككل.

وقد تكون من مهامه الرقابة على الشركات التى تقوم بالأعمال الخيرية، وإصدار تقارير سنوية عن مدى فاعلية الأداء الاجتماعى للشركات، كما أن الإعلام لا بد أن يتطرق إلى الحديث حول أهمية هذه المشاركة ومدى جدواها، وهذا الدور لا يعود فقط على المحتاجين أو ذوى الدخل المنخفض بالفائدة، بل يزيد معدل الربح فى الشركات التى تهتم بهذا النوع من المشاركة، فالإحصائيات تؤكد أن معدل الربح لهذه الشركات يزيد بنسبة ١٨٪ عن مثيلاتها التى لم تقم بنفس الفعل، ويرجع ذلك إلى أن هذه الشركات تجد تشجيعًا لمنتجاتها، فضلًا عن تواجدها فى أسواق جديدة وكسب عملاء جدد، وهو ما يعزز من التنافس بين الشركات للمشاركة.