انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت على طريق «سفاجا – الغردقة»

شهد الكيلو 20 بطريق سفاجا- الغردقة، اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

رئيس مدينة سفاجا: العمل على قدم وساق لإزالة آثار الحادث

وقال اللواء ياسر شعبان، رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، إنه تم الدفع بسيارات الدفاع المدني ومعدات الوحدة المحلية لإزالة آثار الحادث من الطريق.

الحادث لم يسفر عن أن أي خسائر في الأرواح

أضاف شعبان أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو تلفيات في الممتلكات العامة.