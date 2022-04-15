كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

يُعد زيادة مستوى الوعي التقني عنصر مهم جداً للمجتمع وذلك لجعلهم أشدّ حذراً وحرصاً عند استخدامهم للإنترنت ، لذلك كلما قل الوعي التقني أو بقي ثابتاً في مكانه كلما زاد التطور التقني مع مرور الأيام فالعلاقة هنا عكسية.

‏في كل عام جديد نواجه عدة اشهر بالتحديد يكون فيها الإنسان أكثر عرضة للنصب والإحتيال عبر الانترنت دون غيرها فمثلاً عند قدوم شهر رمضان المبارك يبحث العديد من الأسر عن الخادمات المنزلية وذلك لمساعدتهم ، وللأسف تجد الشخص المحتاج للخادمة يبحث على الانترنت ومن خلال محرك البحث مستخدماً كلمة " خادمة منزلية " ولكن للأسف 90% من المواقع التي تظهر للباحث عبارة عن مواقع مخصصة في هذه الفترة للنصب والإحتيال الإلكتروني وتقودها أحيانا منظمات وأحيانا أفراد هدفهم الإستيلاء على الأموال وأحيانا يكون جمع المعلومات .

‏وفي الآونة الأخيرة نجد اختلاف وتطور طرق النصب والاحتيال الالكتروني إذ أصبحت بيننا وليس كما كنا نسمع عنها في السابق ، وكما قال صانع المحتوى التقني " سلوم لايف " (كلما زاد احتياج المرء لشيء يريده من خلال الانترنت كلما زاد استهداف الهاكرز لخداعه بما أراده ) . لذلك يجب على كل باحث عبر الانترنت عن حاجة يريدها أن يتأكد من الموقع الذي يقوم بزيارته قبل كتابة معلوماته فيه ، والجدير بالذكر أن الكثير من الشركات تقوم بوضع خدمة الترويج للمحتوى دون الحاجة لفحصه أو التأكد من أنه يحتوي على أضرار من شأنها سرقة أموال الباحثين عبر الانترنت.

‏وهناك عدة طرق رسمية لردع وايقاف مثل هذا النوع من المواقع المشتبهة ، وذلك من خلال التأكد من صحة الموقع من خلال زيارة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجهة والموثقة وسوف يكون رابط الموقع الرسمي الخاص بها مدرجاً ضمن الحساب ،وأيضاً يجب على الجهات الرسمية ذات العلاقة والتي يزور موقعها عدد كبير من المستخدمين بنشر الوعي التقني بين لمستخدميها وذلك عبر الوسائل الأنسب والأسهل وصولاً لكافة المستخدمين حتى يزيد مستوى الوعي التقني ويقل مستوى جرائم النصب والإحتيال الإلكتروني.