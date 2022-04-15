السفارة الروسية بمقدونيا الشمالية تؤكد استلام مذكرة حول طرد 6 دبلوماسيين

أكدت السفارة الروسية في مقدونيا الشمالية استلام مذكرة من وزارة الخارجية، بشأن طرد 6 دبلوماسيين روس.

وذكرت السفارة الروسية - بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة - أنها تؤكد طرد ستة دبلوماسيين روس من مقدونيا الشمالية.

وكانت وزارة خارجية مقدونيا الشمالية أعلنت - في وقت سابق من اليوم - أنها ستطرد 6 دبلوماسيين من السفارة الروسية في سكوبي، مشيرة إلى أنه سيتعين على هؤلاء الدبلوماسيين مغادرة البلاد في غضون 5 أيام.

ومن جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها ستتخذ تدابير للرد على طرد الدبلوماسيين الروس من مقدونيا الشمالية، قائلة "بهذه الخطوة غير الودية، فإن سكوبي تضحي بسيادتها".

وأضافت زاخاروفا "أن هذه الخطوة غير الودية هي استمرار للمسار، الذي اتخذته سلطات مقدونيا الشمالية قبل أسابيع قليلة، نحو التدمير السريع للعلاقات الثنائية مع روسيا".