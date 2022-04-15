خالد شعيب: لا زيادة فى أسعار المواصلات بالخطوط داخل نطاق مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، على انتظام سير العمل داخل جميع المواقف داخل مدن محافظة مطروح، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

وأضاف محافظ مطروح أنه تم التوجيه إلى كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، وإدارة المواقف وإدارة المرور، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو تجاوزات لرفع قيمة تعريفة الركوب ومنع استغلال المواطنين.

وناشد محافظ مطروح المواطنين التواصل الفوري مع الرقم ( ٠٤٦٤٩٣٣١٠٥ ) بغرفة عمليات المحافظة، والتى تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار الوقود اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، فى إطار قرار لجنة التسعير التلقائي ومتابعة تنفيذ آليات تطبيق التسعيرة التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى.

ويتضمن القرار تحديد سعر بنزين أوكتين 80 بـ ٧.٥٠ جنيه /لتر، بنزين أوكتين 92 بـ٨.٧٥ جنيه/ لتر، بنزين أوكتين 95 بـ٩.٧٥ جنيه/ لتر، مع تثبيت أسعار السولار عند ٦.٧٥ للتر.

وكان قد أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في فبراير ٢٠٢٢، عن استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية، لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين في ٤ فبراير ٢٠٢٢ وزيادتها ٢٥ قرشًا فقط دون المساس بأسعار السولار.