محافظ مطروح يتفقد أعمال إعادة رفع كفاءة وتطوير سوق علم الروم

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال إعادة رفع كفاءة وتطوير سوق علم الروم، وذلك في إطار جهود المحافظة لتجميع الباعة الجائلين ومنع إشغالات الشوارع والأرصفة وتوفير مكان حضارى لهم مع الحفاظ على شكل المدينة السياحي والحضاري.

ويضم السوق 27 محلاً، وجارى إضافة عدد 50 باكية أخرى بمساحة 2,5م فى 2 م لتسع مزيد من الباعة، موجها بأهمية مراعاة تيسير الحركة داخل السوق ودخول السيارات وخروجها.

كما تفقد محافظ مطروح معرض أهلا رمضان بالمعرض اللوجيستى للإطمئنان على المعروض من السلع للمواطنين والالتزام بتخفيضات 20% عن السوق الخارجى واستمع لآراء عدد من المواطنين حول الأسعار.

وكان قد قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير محال للباعة الجائلين تم وضع خطة لتنظيم تواجد الباعة الجائلين بمطروح.

وأوضح محافظ مطروح أن تضمنت الخطة التي تم وضعها إنشاء عددا من الأسواق الحضارية بمطروح لتنظيم تواجد الباعة الجائلين حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري.

وأضاف أنه تم إنشاء أسواق حضارية بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات "التنمية الحضارية" في مدينة براني وسيوة والضبعة وإنشاء مجلس إدارة من الشباب والعمد والمشايخ لكل سوق، وذلك لتوفير احتياجات الأسواق من صيانة ونظافة.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم إنشاء أيضا سوق حضاري في مدينة الحمام ومدينة مرسي مطروح، وذلك حفاظا علي المظهر والجمالي للمحافظة السياحية، موضحا أنه يتم تنفيذ حملات توعية للباعة الجائلين بضرورة تواجدهم داخل الأسواق الحضارية.

وأكد محافظ مطروح أنه يتم تنفيذ حملات دورية من مجالس المدن وقسم شرطة المرافق لتوجيه الباعة الجائلين داخل الأسواق الحضارية، ويتم تطبيق القانون على المخالفين، مشيرا إلى أن هناك مقترح لتطوير سوق مدينة مرسى مطروح لاستيعاب عدد أكبر من الباعة.