إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق الإقليمى

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق الإقليمي وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الطريق الإقليمي اتجاه العاصمة بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارتى اسعاف لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.