بريطانيا تخطط لبدأ إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا

أفادت وكالة أسوشتيد برس الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الحكومة البريطانية تخطط لبدء إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا في رحلة ذهاب فقط خلال أسابيع.

يشار إلى أن أكثر من 28 ألف مهاجر، دخلوا إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية العام الماضي، ارتفاعا من 8500 في عام 2020.

ولقي العشرات مصرعهم، بما في ذلك 27 شخصا في نوفمبر عندما انقلب قارب واحد، حسبما أفادت وكالة أسوشتيد برس الأمريكية.

ونقلت الوكالة الأمريكية الإخبارية، عن النائب المحافظ أندرو جريفيث، وهو مستشار بارز لجونسون، إن الرحلات الجوية إلى رواندا يمكن أن تبدأ في غضون أسابيع أو عدد قليل من الأشهر.

بدوره، شدد وزير الهجرة توم بيرسغلوف على أن "الخطة الصارمة ضرورية لردع الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا في قوارب وزوارق أخرى من شمال فرنسا"، معتبرا أنه "لا ينبغي لأحد أن يأتي على متن قارب صغير ليصل إلى المملكة المتحدة".

وأضاف: "لدينا تاريخ غني وفخور في هذا البلد بتوفير الملاذ الآمن لآلاف الأشخاص على مر السنين... لكن ما لا يمكننا تحمله، ولا يمكننا قبوله، هو أن يضع الناس حياتهم في أيدي هذه العصابات الإجرامية الشريرة، ولهذا السبب نعتقد أنه من المهم أن نتخذ هذه الخطوات".