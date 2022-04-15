الأمن الروسي يعتقل خلية تابعة لـ«هيئة تحرير الشام»

أكدت جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال 4 أشخاص من خلية تابعة لتنظيم "هيئة تحرير الشام" المحظور في روسيا، كان أحدهم يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد منشآت عسكرية في مقاطعة كالوجا الروسية.

وذكر بيان للأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أنه جرى الكشف عن أنشطة أربعة أشخاص في خلية تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي "هيئة تحرير الشام" في مقاطعة كالوجا، مشيرا إلى أن أحد هؤلاء الأشخاص كان يُخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد منشآت عسكرية تنفيذا لأوامر من الخارج.

وأكد البيان، اعتقال المشتبه فيهم والعثور على مكونات عبوة يدوية ناسفة في أحد المخابئ لديهم.