وزارة الهجرة تعلن عن إطلاق برنامج للمصريين بالخارج بعنوان «صالون إسراء وجو» بقناة CSAT

السفيرة نبيلة مكرم: البرنامج يتضمن رسائل للمصريين بالخارج للحفاظ على الهوية المصرية وترسيخ قيمة التعايش وقبول الآخر

إسراء نوار: بث أولى حلقات الموسم الأول خلال شهر مايو المقبل

جو متى: البرنامج يتضمن جزءًا خاصًا يحمل رسالة من "الهجرة" لكل المشاهدين والمهاجرين المصريين

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن إطلاق برنامج تليفزيوني خاص للمصريين بالخارج والمهاجرين في مايو المقبل، بعنوان "صالون إسراء وجو" تحت رعاية وزارة الهجرة، عبر قناة CSAT بالولايات المتحدة الأمريكية، وتذاع بالقمر الصناعي «نايل سات».

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، عن سعادتها بـ"صالون إسراء وجو" حيث سيتضمن العديد من الرسائل الموجهة للمصريين بالخارج والحفاظ على الهوية المصرية لدى المهاجر المصري، فضلًا عن ترسيخ قيمة التعايش وقبول الآخر.

وهنأت وزيرة الهجرة فريق العمل الخاص بالبرنامج، متمنية له النجاح وأن يحقق كافة الأهداف في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم عن طريق الحفاظ على هويتهم، كما وجهت الشكر لقناة CSAT على الفكر الوطني والابتكار في إيصال رسائل تحث على تلاحم الشعب المصري، وذلك بما يتوافق مع دور الجاليات المصرية بالخارج الذي وجّه به فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاء سيادتها معه.

من جانبها، وجهت الدكتورة إسراء نوار، مقدمة البرنامج ومدير التطوير ورئيس لجنة الفنون والمعارض والبرامج بمكتبة جامعة شابمان الأكاديمية بولاية كاليفورنيا وإحدى المشاركات في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"- الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على رعايتها البرنامج، لافتة إلى أنه سيتم بث أولى حلقات الموسم الأول خلال شهر مايو المقبل.

ولفتت «نوار» إلى أنه ليس التعاون الأول لها مع وزارة الهجرة، فقد تم التعاون في إطار برنامج حوار الأديان Interfaith Dialogue المنبثق عن توصيات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، والذي يهدف لنشر مفاهيم التعايش الإنساني وتعزيز قيم التسامح بين الديانات والثقافات المختلفة، بمشاركة عدد من الشخصيات الدينية المسيحية واليهودية بمقاطعة أورانج في ولاية كاليفورنيا، حيث يتم تنظيم رحلات لمصر ويتم خلالها تنظيم لقاءات مع فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وزيارة عدد من المعالم والأماكن الدينية في مصر.

وأكدت «نوار» أن برنامج "صالون إسراء وجو" يسعى لنفس الهدف لتقديم روح التعايش من خلال سرد النماذج الفريدة، وسيتم تسليط الضوء على الأشخاص أصحاب القصص الملهمة في كافة المجالات العملية والعلمية والاجتماعية، لافتة إلى أن الموسم الأول سيتم تصويره في ولاية كاليفورنيا، وسيكون بمثابة صوت وزارة الهجرة في كاليفورنيا، مشيرة إلى أنهم يسعون لتصوير البرنامج بباقي الولايات والتوجه لكافة دول العالم، مؤكدة أن دعم وزارة الهجرة يعطي أملا وثقة كبيرة لدعم توجهات الدولة المصرية التي تؤكد فكرة التعايش.

وقال جو متى، مقدم البرنامج، إنه تم اختيار اسم "صالون إسراء وجو" لأن كلمة صالون بها دفء أكثر وتعطي شعورا بالضيافة، وعادة ما يكون الصالون مكانا لتبادل الأفكار بأسلوب مختلف، مشيرًا إلى أن رسالة البرنامج هي "الكل في واحد"، فالكل يجمعهم مظلة الإنسانية والدعوة لقبول الآخر، والهدف الآخر هو التأكيد والفخر بهويتنا المصرية ومد التواصل بين المواطن ووطنه وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة.

وأضاف «جو متى» أن البرنامج يهدف لدعم الثقافة والتنوير والسلوك المتحضر لبناء مواطن مصري متحضر من خلال جرعة ثقافة يتذوق بها كل ما هو جميل للارتقاء بمشاعره ونفسيته، وتشجيع المواطنين للارتقاء بالذوق العام دون فلسفة وبشكل بسيط، لافتًا إلى أن البرنامج به جزء خاص يحمل رسالة من وزارة الهجرة لكل المشاهدين والمهاجرين المصريين سيتضمن أخبار الوزارة والمبادرات الخاصة بالوزارة وكيفية الاستفادة والمشاركة بها.

وقالت هايدي سعد، مؤسسة قناة CSAT، إن القناة تبث من كاليفورنيا بداية من عام 2011، ويمكن متابعتها على النايل سات لتكون همزة الوصل بين المصريين بالداخل والخارج والحفاظ على الهوية المصرية، ولتكون على مستوى يليق بمصر، فقد تم تطوير القناة والتخطيط لبرامج متنوعة ثقافية ورياضية وأطفال وغيرها من المجالات.

وأوضحت: إننا ننشئ فكرة جديدة، وهي "صالون إسراء وجو"، برعاية وزارة الهجرة، وهو شرف لنا جميعا، مستهدفين التقارب بين أبناء مصر جميعًا بمختلف أعمارهم، مقدمة الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على دعمها فكرة البرنامج.