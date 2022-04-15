الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«تسبب فى صداقته مع عادل إمام» حكاية لحن سيد مكاوى فى «مدرسة المشاغبين»

سيد مكاوي
سيد مكاوي

نشب جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان لحن أغنية إعلان "حياة كريمة" قد تمت سرقته أم لا.

وحسمت ابنة الفنان سيد مكاوي الأمر، وأكدت، أن مسرحية مدرسة المشاغبين، آلت حقوق ملكيتها للشركة المتحدة، وقالت عبر صفحتها الخاصة بموقع "فيس بوك": "الحقوق بتاعة المسرحيات تملكها الشركة المتحدة، وفيه خلط صغير كده إنه ما دام عدى على اللحن ٥٠ سنة يبقى تراث، هو الحقيقة ٥٠ سنة من وفاة المبدع مش من وقت الإنتاج، لكن يظل الحق الأدبي محفوظًا، وحصل عندهم لخبطة".

وتابعت: "لما حضراتكم بعتولي الإعلان تواصلت مع الشركة المنفذة، وطلبت منهم ذكر إنه لحن أبويا، وهما مشكورين تداركوا خطأ عدم ذكر الاسم وبقى موجود".

حكاية اللحن

بدأت سيرة الشيخ سيد المكاوي في مسرح العرائس، وحكى، أن البداية كانت مع أوبريت الليلة الكبيرة للشاعر صلاح جاهين.

وروت الكاتبة لوتس عبدالكريم في كتابها: "سيرتي وأسرارهم"، أن الفنان سيد مكاوي قال عن بدايته مع صلاح جاهين: "جمعنا فيها ألوانًا من الغناء الشعبي، وحشدت لها أصواتًا قادرة ومع نجاحها المدوي، توالت الأعمال التي قدمتها لمسرح العرائس، ومنها حمار شهاب الدين، الفيل النونو الغلباوي، طاحونة الشيطان، وحكاية السقا، وبالمناسبة كان لي نشاط كبير في مجال المسرح، حيث قدمت موسيقى مسرحية الصفقة لتوفيق الحكيم، والحرافيش لصلاح جاهين وعبدالرحمن شوقي، مدرسة المشاغبين".

غنى الفنانون من كلمات عبدالرحمن شوقي، عادل إمام وسعيد صالح وحسن مصطفى ويونس شلبي وأحمد زكي وهادي الجيار، أثناء مشهد ترحيبهم بالمدرسة الجديدة التي جسدت شخصيتها الفنانة سهير البابلي.

وتوطدت علاقة الفنان سيد مكاوي مع الفنان عادل إمام بعد أن غنى أغنية "أهلًا وسهلًا" من ألحانه.

"مدرسة المشاغبين" هي مسرحية كوميدية مقتبسة عن الفيلم البريطاني (إلى المعلم مع الحب) عرضت في 20 أكتوبر 1971، من بطولة فرقة الفنانين المتحدين المصريين سعيد صالح، عادل إمام، يونس شلبي، أحمد زكي، حسن مصطفى، سهير البابلي وهادي الجيار، ألف المسرحية الكاتب علي سالم.

إعلان حياة كريمة مواقع التواصل الاجتماعي سيد مكاوي سيد المكاوي مسرح العرائس اوبريت الليلة الكبيرة

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