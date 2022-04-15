الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حمادة هلال يشعل أجواء حفله الغنائي الأول في ليالي رمضان 2022 (صور)

حمادة هلال
حمادة هلال

أحيا النجم حمادة هلال حفلا غنائيا لصالح إحدى الشركات، بحضور عدد كبير من ضيوف الشركة في إحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وسط أجواء رمضانية ساحرة.

وقدم حمادة خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي أشعلت حماس الحضور مما دفعهم بشكل كبير، على الرغم من برودة الطقس، وفي منتصف الحفل نوه حمادة هلال على برودة الطقس مما اضطره لتغيير ملابسه.

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واستمر حمادة بعد تغيير ملابسه على مدار ما يقرب من ساعتين رغم برودة الطقس، ثم وجه الشكر للحضور، وشهد الحفل حضور مجموعة من الفنانين منهم المطرب والملحن هيثم نبيل ورنا سماحة وزوجها الملحن سامر أبو طالب.

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أحدث أعمال حمادة هلال الغنائية

ويستعد الفنان حمادة هلال لطرح أحدث أغانيه، والتي تحمل عنوان "تكا" حيث انتهى الفترة الماضية من تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج خالد مختار.

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وتعاون حمادة هلال في أغنية “تكا”" مع كل من الشاعر الغنائي ملاك عادل والمحلن محمد يحيى والموزع الموسيقي هاني يعقوب.

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كبيرة القطاع التجاري ورنا سماحة بشكل كبير لرمضان الموزع الموسيقي

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وائل لطفي

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