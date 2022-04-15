الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: فحص مليون و719 ألف طالب بالصف الأول الإعدادى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و719 ألفا و602 طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان للعام الرابع على التوالي، وذلك منذ انطلاق المبادرة يوم 21 من شهر نوفمبر الماضي حتى اليوم.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي".

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وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي، لافتاً إلى أن المحافظات الأعلى في نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة؛ محافظة الجيزة حيث تم فحص 161 ألف 987 طالب، تليها محافظة القاهرة 157 ألفا و975 طالبا، ثم محافظة الشرقية 133 ألفا و17 طالبا، ثم محافظة البحيرة 128 ألفا و268 طالبا.

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من جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 419 فريق طبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكدت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه يتم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس "سي" من الطلاب، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى محافظات الجمهورية فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.

وزارة الصحة والسكان فيروس سي 100 مليون صحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة العامة للتامين الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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