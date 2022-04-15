حملات لتجميل ورفع كفاءة ميادين حى ثان الإسماعيلية

قام حي ثان في محافظة الإسماعيلية، باستكمال رفع كفاءة ميدان السادات في منطقة عرايشية مصر، والجزيرة الوسطى بشارع شبين الكوم بحى السلام، ضمن خطة تجميل الشوارع والميادين استعدادا لأعياد الربيع، وذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بمتابعة القطاعات الخدمية.

قام المحاسب كرم الشحات، رئيس حى ثان الإسماعيلية، بالمرور الميدانى على الطبيعة لمتابعة أعمال قسم الأزمات واستكمال تجميل ميدان السادات بمنطقة عرايشية مصر ضمن تنفيذ خطة تجميل الشوارع والميادين استعدادًا لأعياد الربيع.

من جهة أخرى قام رئيس الحى بجولة تفقدية لمتابعة أعمال قسم المشروعات ورفع كفاءة وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع شبين الكوم والطريق الدائري وشارع الغابة بمنطقة حى السلام.