ضبط 10 أطنان فول و7500 لتر سولار تم حجبهم في كفر الشيخ

تمكنت مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين من شن حملات على الأسواق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، وضبط 10 أطنان فول، معبأة داخل عبوات تم تخزينها بأحد المخازن بإحدى قرى كفر الشيخ، لحجبها عن البيع والتداول بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 7500 لتر سولار، تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة لحجبها عن التداول بالأسواق بحوزة مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات بإحدى مدن المحافظة.



كما تمكنت الحملات التموين بالتعاون مع مباحث كفر الشيخ، من ضبط 418 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم، بحوزة مالك مخبز بلدى بمحافظة كفر الشيخ.



ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات على الأسواق، لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، ومتابعة توفير السلع الغذائية، ومحاربة الغلاء، وتحرير محاضر للمخالفين، وتحويلهم للنيابات المختصة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه قد كلف باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية، ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.