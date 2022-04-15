الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم الوادي الجديد يختتم مسابقة فوازير رمضان للطلاب الموهوبين

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

يختتم قطاع تعليم الوادى الجديد، غدا السبت، فعاليات المسابقة الرمضانية للطلاب الموهوبين "فوازير رمضان".

صرح بذلك الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه سوف يختتم غداً السبت فعاليات المسابقة الرمضانية فوازير رمضان للطلاب الموهوبين.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المسابقة هذا العام تحت عنوان (شخصيات مصرية) واستهدفت الطلاب من المراحل المختلفة. رياض الأطفال _ الإبتدائية _ الإعدادية _   الثانوية ( عام وفني ) وطلاب التربية الخاصة ( فكرية . صم . دمج )  بجميع الادارات التعليمية ، وجرى نشر الحلقات على صفحة العلاقات العامة لمديرية التربية والتعليم بدءا من أول أيام الشهر الكريم وتنتهى حلقاتها غدا السبت 15 رمضان.

تتحدث الحلقات عن أحد الشخصيات المصرية والمطلوب معرفة الشخصية، ويتم تجميع الإجابات عقب انتهاء الحلقات مع وضع البيانات التالية مع الإجابة (الاسم . المدرسة . الإدارة.  الصف) لافتا إلى إعلان الفائزين نهاية الشهر الكريم ومنحهم جوائز عينية وشهادات تقدير.

كما أشاد الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، بإبداع الموهوبة جونير جونير أنسي رضاني، الصف الثالث الابتدائى، بمدرسة الأمل الابتدائية بالخارجة ،فى تقديم إحدى الفقرات بحفل ختام بطولات التربية الخاصة والدمج على مستوى الجمهورية ، والذى جرى تنفيذه بمدينة الإسكندرية من قبل الإدارة العامة لشئون التربية الخاصة بقيادة الدكتورة هالة عبد السلام خفاجى رئيس الإدارة. 

ولفت وكيل التعليم، إلى إهتمامه الدائم بالطلاب الموهوبين والعمل دائما على تقديم كافة سبل الدعم لهم فنحن نمتلك العديد من الكوادر والمواهب نعمل على تنميتها وصقلها كأحد النماذج المشرفة لطلاب المحافظة.

وفى سياق متصل شارك ( مدير إدارة  التربية الخاصة _ مدير إدارة التعليم الإعدادى _ مدير إدارة  الموهوبين والتعلم الذكي) بقطاع تعليم المحافظة،  فعاليات الاجتماع الفني الذي جرى تنفيذه  حول تنفيذ المسابقة ومشاركة محافظات الجمهورية.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك بفعاليات المسابقة وجميع الطلاب المشاركين لظهور قطاع تعليم المحافظة بالمظهر المشرف واللائق كما نعهد دائما متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

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قطاع تعليم الوادي الجديد فعاليات المسابقة الرمضانية للطلاب الموهوبين فوازير رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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