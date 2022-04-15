«واشنطن بوست»: روسيا تحذر أمريكا رسميًا من مساعدة أوكرانيا عسكريًا

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن روسيا أرسلت رسالة رسمية إلى الولايات المتحدة تحذرها فيها من أن شحنات الأسلحة الحساسة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» تؤدي إلى تفاقم التوترات في أوكرانيا، ويمكن أن تؤدي إلى "عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وذكرت الصحيفة، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني، أن روسيا قالت أيضا في رسالتها إن الولايات المتحدة قد انتهكت القواعد التي تحكم نقل الأسلحة إلى مناطق الصراع، كما اتهمت روسيا حلف «الناتو» بعرقلة مفاوضات السلام المبكرة مع أوكرانيا "من أجل مواصلة إراقة الدماء".

تأتي الأنباء بشأن هذه الرسالة الدبلوماسية في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تقديم 800 مليون دولار إضافية كمساعدة عسكرية لأوكرانيا هذا الأسبوع، والتي تضمنت لأول مرة ذخائر متطورة كانت قد طلبتها أوكرانيا.

وقال بايدن: "بينما تستعد روسيا لتكثيف هجومها في منطقة دونباس، ستواصل الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالقدرات للدفاع عن نفسها".

وتشمل حزمة المساعدة الأمنية الأمريكية الأخيرة مزيجا من الأسلحة والإمدادات الأخرى التي قدمتها واشنطن بالفعل إلى كييف، فضلا عن القدرات الجديدة التي لم يتم إرسالها من قبل.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن حزمة المساعدات تشمل 11 مروحية و300 طائرة دون طيار، و200 ناقلة جند مدرعة، و18 مدفع هاوتزر و40 ألف طلقة مدفعية، و10 رادارات مضادة للمدفعية، و500 صاروخ «جافلين»، وسفن دفاع ساحلي دون طيار، ومعدات واقية في حالة وقوع هجوم بأسلحة كيماوية أو بيولوجية.