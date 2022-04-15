الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«واشنطن بوست»: روسيا تحذر أمريكا رسميًا من مساعدة أوكرانيا عسكريًا

جريدة الدستور

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن روسيا أرسلت رسالة رسمية إلى الولايات المتحدة تحذرها فيها من أن شحنات الأسلحة الحساسة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» تؤدي إلى تفاقم التوترات في أوكرانيا، ويمكن أن تؤدي إلى "عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وذكرت الصحيفة، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني، أن روسيا قالت أيضا في رسالتها إن الولايات المتحدة قد انتهكت القواعد التي تحكم نقل الأسلحة إلى مناطق الصراع، كما اتهمت روسيا حلف «الناتو» بعرقلة مفاوضات السلام المبكرة مع أوكرانيا "من أجل مواصلة إراقة الدماء".

تأتي الأنباء بشأن هذه الرسالة الدبلوماسية في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تقديم 800 مليون دولار إضافية كمساعدة عسكرية لأوكرانيا هذا الأسبوع، والتي تضمنت لأول مرة ذخائر متطورة كانت قد طلبتها أوكرانيا.

وقال بايدن: "بينما تستعد روسيا لتكثيف هجومها في منطقة دونباس، ستواصل الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالقدرات للدفاع عن نفسها".

وتشمل حزمة المساعدة الأمنية الأمريكية الأخيرة مزيجا من الأسلحة والإمدادات الأخرى التي قدمتها واشنطن بالفعل إلى كييف، فضلا عن القدرات الجديدة التي لم يتم إرسالها من قبل.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن حزمة المساعدات تشمل 11 مروحية و300 طائرة دون طيار، و200 ناقلة جند مدرعة، و18 مدفع هاوتزر و40 ألف طلقة مدفعية، و10 رادارات مضادة للمدفعية، و500 صاروخ «جافلين»، وسفن دفاع ساحلي دون طيار، ومعدات واقية في حالة وقوع هجوم بأسلحة كيماوية أو بيولوجية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

سر مكة محمد فتاة «فيسبوك» الوهمية.. نكشف طريقة صناعة صورها المزيفة

ابنة سيد مكاوى عن سرقة «أمير عيد» لحن والدها: مملوك لشركة الإنتاج ووضعت اسم أبى

«قومى حقوق الإنسان»: لم نتلق شكاوى تتعلق بأيمن هدهود قبل إعلان وفاته

نشرة «أخبار الظهيرة».. لا زيادة في تعريفة الركوب واعتقال مئات المصلين من الأقصى

قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية يحبط محاولتين للهجرة غير الشرعية

ضبط 204 قضية مخدرات بالمحافظات خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة بأعلام حماس.. كيف بدأت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في الأقصى؟

إسرائيل: نعمل على تهدئة الخواطر فى الأقصى.. وجاهزون لكل السيناريوهات

«الصفدى» و«الشيخ» يؤكدان ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الأقصى