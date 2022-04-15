للمرة الأولى منذ 50 عامًا.. الملكة إليزابيث تغيب عن قداس عيد الفصح

قال مصدر ملكي، اليوم، إنه ليس من المتوقع أن تحضر الملكة إليزابيث الثانية قداس عيد الفصح في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور نهاية هذا الأسبوع.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأمير تشارلز وكاميلا قد مثّلا الملكة في خدمة رويال ماوندي، أمس الخميس، في وندسور، لكنهما سيكونان بعيدًا في عيد الفصح، حيث يقضيان عيد الفصح في منزلهما في بيرخال في أبردينشاير.

وتابعت أنه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يحضر أفراد العائلة المالكة الآخرون- فيما عدا الملكة وأمير ويلز ودوقة كورنوال- قداس الأحد.

وادّعى كاتب سيرة الأمير هاري وميجان ماركل، أوميد سكوبي، أن هذه ستكون أول صلاة في عيد الفصح تفوتها الملكة منذ خمسة عقود.

وأكدت الصحيفة أنه يُعتقد أن هذا حدث في عام 1970 عندما كانت الملكة في جولة في نيوزيلندا وأستراليا من مارس حتى مايو من ذلك العام، وغابت أيضًا عن خدمة ماوندي.

وتابعت أن الملكة، البالغة من العمر 95 عامًا، تعاني من مشكلات في التنقل في الأشهر الأخيرة وتعيش الآن في وندسور، لكن من المتوقع ألا تكون في أي من الخدمتين.

وأضافت أن عيد الفصح هذا العام يصادف الذكرى السنوية الأولى لجنازة زوجها الأمير فيليب- والتي جرت أيضًا في كنيسة سانت جورج- في 17 أبريل 2021.

وأشارت إلى أن تشارلز وكاميلا انضما إلى المصلين في كنيسة سانت جورج، أمس، لخدمة خميس العهد الذي يعد عنصرًا هامًا في التقويم الملكي.

وقال أسقف ورسستر، الدكتور جون إنج، متحدثًا بصفته اللورد السامي ألمونر، إن الملكة لديها نسخة من ترتيب الخدمة وقائمة بمتلقي أموال ماوندي وتفاصيل عنهم، وقال للمصلين قبل بدء الخدمة: "إنها قريبة وتريد مني أن أقدم لكم تحياتها".