الجمعة 15 أبريل 2022
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أون لاين| خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة.. يبحث الكثير من مالكي وسائقي السيارات والمركبات، كيفية تبريء المخالفات المرورية برقم اللوحة المعدنية في جميع محافظات مصر، لمعرفة القيمة المالية التي يجب دفعها بخصوص المخالفات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب المرور.

 

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

 

أولاً: تسجيل الدخول على موقع نيابات المرور عبر الرابط التالي: 
https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices.

ثانياً: يجب على المواطن اختيار أيقونة "خدمات نيابات المرور".
ثالثاً: يجب على المواطن اختيار أيقونة الاستعلامات.
رابعاً: يجب على المواطن اختيار الإستعلام عن مخالفات رخص المركبات.
خامساً: يجب على المواطن ادخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة.
سادساً: في هذه الحالة يمكنك إختيار الأرقام فقط أو الأرقام والأحرف.
سابعاً: يظهر لك تظهر كافة التفاصيل ببيانات رخصة المركبة، وإجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها.
ثامناً: بعد الإنتهاء من الإستعلام عن قيمة مخالفات المرور،  عليك الضغط على طلب استخراج شهادة وفاء الغرامات.
تاسعاً: تظهر على الشاشة أمام المستعلم رسالة بها عدد من الشروط التي يجب الموافقة عليها لإتمام عملية تسجيل الغرامات.
عاشراً: ثم تظهر شاشة بها عدد من البيانات المطلوبة من الراغب في دفع الغرامية المالية على المركبة، وعليه أن يملأها، وتشمل «الاسم الرباعي، ويجب وضع العنوان، ويجب وضع إدارة المرور التابع لها المواطن، ويجب وضع رقم المركبة الخاصة به».

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الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة المرور تتيح إمكانية سداد قيمة المخالفات إلكترونيًا، من خلال إختيار طريقة السداد، سواء إلكترونياً أو عن طريق بطاقات الائتمان أو الدفع نقدًا عند الاستلام، أو من خلال ماكينة فوري. 

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وائل لطفي

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